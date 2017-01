Un text de Radu Buzaianu

Lui Radu ii place sa fie in direct dimineata in vieta oamenilor la radio si sa-si sesizeze viata lui in detaliile ei nesemnificative in restul zilei. E genul care in principal sesizeaza si in secundar traieste. Ceea ce nu e putin lucru.

Viata, recent pe Planeta, a impartit lumea in doua: cei care au dreptate si cei care n-au dreptate. O sa ma intrebati omeneste: “de unde stim in ce tabara ne situam?”. Exact. Nu stim. De aici tot balamucul.

Vrem sa fim din gasca aceea, a alora care traiesc bine, pentru ca au dreptate. E cel mai important lucru in viata, cand se trage linie, ati vazut in filmele americane, pe aparatele la care e cuplat muribundul. Linia devine dreapta, deci se trage. Atunci se face bilantul, de cate ori am avut dreptate in viata si de cate ori nu. In general, un om care n-are dreptate o data, o va lua pe un drum gresit, al nedreptatii, din care greu te intorci. Un om care a avut dreptate o data, va abuza de ea, pana cand n-o va mai avea. Omul si felul sau de a fi. Si atunci, evident, lumea, in ansamblu ei, tinde spre a nu mai avea dreptate, ca fond general de viata.

Lumea se imparte in doua, cei indreptatiti si cei nedreptatiti. Cei indreptatiti fac impartirea dreptatii. Si asta explica multe. Cel mai greu lucru in viata asta e, sa ajungi sa ai dreptate. Si apoi sa ramai in sensul acesta. Pietele sunt pline de oameni care au dreptate, iar televizoarele se rastoarna cu ceilalti, cei care n-au, de aceea o si cer.

Dar sa vedeti paradox, nu poti sa ai dreptate daca nu ti se da dreptate. Inainte sa ai, trebuie sa ti se dea. Cine ne da dreptate, noua, ca oameni si nu numai? Dreptatea o da cel care o are. Deci cel indreptatit. Dar daca suntem de acord ca dreptatea se da, va intreb asa, ca pe voi, oamenii: ce facem cand n-o sa mai aiba nimeni dreptate? Ce facem daca deja nu mai are nimeni dreptate? Va intreb asa, din ingrijorarile mele, urmarind ce se intampla prin lume si chiar prin viata.

Va spunem eu ce facem. Ne intoarcem acasa la ea, cea care ne asteapta. Unele lucruri, orice am face, va zic de la obraz: nu se schimba niciodata. Femeile au intotdeauna dreptate. Ca atunci cand trebuie sa citesti un agrement al unui program software. Te duci direct jos si bifezi fara prea multe comentarii: “sunt de acord”. Deci ai dreptate. Stiu, aici voiam sa ajung. Ea o are, dar noi o dam. Va rog sa-mi dati dreptate aici.

Foto prima pagina: ESB Professional, Shutterstock