Exista locuri in aceasta lume care arata atat de spectaculos incat uneori este greu sa credem ca exista in realitate. Daca si voi sunteti pasionate de calatorie la fel ca mine si imediat ce vedeti o fotografie cu un peisaj minunat va spuneti "Trebuie sa ajungi si eu acolo!", atunci ca recomand sa va uitati la toate imaginile de mai jos... pentru ca nu ati mai vazut niciodata ceva mai frumos!

Am adunat fotografii din 14 colturi din jurul Pamantului, unde imaginatia planetei noastre nu a avut limite. ENJOY!

1. Dunele pictate din Parcul National Vulcanic Lassen, SUA

Parcul National Vulcanic Lassen este cunoscut in intreaga lume datorita peisajului superb pe care il ofera. Pe langa izvorul termal care fierbe in permanenta, in acest parc se gasesc si toate tipurile de vulcani cunoscuti.