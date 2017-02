Andreea Billig este scriitoare, autoare a best-seller-ului " I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want. " Practica fitness, terapii alternative, mindfulness si yoga de [ ]

Pana nu demult, nu trecea zi fara sa nu mananc o tableta de ciocolata. Oricat imi propuneam sa ma rezum la primul sir de patratele, sfarseam prin a arunca ambalajul gol la gunoi. Corpul meu a rezistat eroic insa abdomenul a capatat un strat subtire de tesut adipos cu care inca ma lupt. Intre timp insa, folosind cateva trucuri, am reusit sa scap de pofta de a manca ciocolata in cantitati industriale. Iata ce poti face daca esti in situatia mea.

1. Imprieteneste-te cu magneziul

Stiai ca pofta de ciocolata poate indica lipsa acestui pretios minerala? Ciocolata este bogata in magneziu ceea ce explica faptul ca devenim atat de pofticioase inaintea ciclului menstrual, atunci cand nivelul de magneziu din corp scade. Compeneseaza cu suplimente alimentare bogate in acest ingredient.

2. Imprieteneste-te cu gustarile

Mananca mai multe gustari sanatoase pe parcursul zilei pentru a regla nivelul zaharului din sange. Alege nuci, seminte, avocado sau legume.

3. Negru este noul dulce

Uneori, cea mai eficienta arma impotriva ciocolatei este tot ciocolata. Una sau doua bucatele de ciocolata neagra -cel putin 70% cacao, vor imblanzi monstrul din abdomen. Beneficiezi, in plus, de un aport crescut de antioxidanti si nivel mai mare de serotonina.

4. Nu te stresa

Usor de spus, greu de facut. Atunci cand sunt stresata, devorez o tableta de ciocolata intr-un minut. Stresul face ca organismul sa genereze mai mult cortizol ceea ce duce la nevoia de a consuma alimente cu un continut energetic ridicat precum ciocolata. Solutia este sa iti reglezi nivelul de stres prin respiratie constienta si meditatie.

5. Fa o plimbare

O scurta plimbare in jurul pranzului te poate ajuta sa combati atacul de pofta de ciocolata de la ora patru dupa amiaza.

6. Ciocolata care nu se vede, se uita

Ascunde ciocolata. E de efect. Vei uita de tentatie plus ca in zilele in care esti foarte ocupata, nu vei avea timp sa te duci sa o iei din dulap sau sa mergi sa iti cumperi una de la automat.

7. Nu sari peste micul dejun

Un mic dejun copios stabilizeaza nivelul zaharului din sange, ceea ce diminueaza considerabil pofta de ciocolata. Efect garantat atunci cand iti incepi ziua cu ochiuri si paine prajita neagra.