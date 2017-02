Om bun la toate, mama ranitilor, medic cu diploma in garda redactiei. Gandeste rational cand toata lumea intra in panica si are o solutie pentru absolut orice. Gazduieste acasa o colectie serioasa de [ ]

Desi este cunoscuta in special pentru rolurile pe care le joaca in preventia rahitismului si mentinerea sanatatii sistemului osos, totusi beneficiile vitaminei D nu se opresc aici.

Vitamina D: Darul Soarelui pentru sanatatea noastra

Calciferolul previne osteoporoza, dar intervine si mentinerea functionarii optime a sistemului imunitar. Vitamina D este astfel necesara in preventia bolilor de sezon, a virozelor, a bolilor inflamatorii si alergice (precum astmul de exemplu), jucand totodata un rol important in lupta contra cancerului (vitamina D inhiba replicarea unor celule canceroase).

Din studiile medicale reiese ca aceasta vitamina ajuta in prevenirea bolii Alzheimer si a tulburarilor cardiovasculare (previne aparitia placii de aterom, ajuta in mentinerea tensiunii arteriale in limite normale etc.).

Si inca un rol esential: fara vitamina D nu am putea absorbi calciul din alimente la nivel intestinal, aceasta sustinand metabolismul fosfocalcic.

Iata sintetizate principalele beneficii pe care ni le aduce vitamina D:

Previne rahitismul la copii si osteoporoza ori osteomalacia la adulti;

Este utila persoanelor care sufera de hipertensiune arteriala, in stadii incipiente ajutand la normalizarea valorilor tensiunii;

Previne ateroscleroza, fiind astfel indirect implicata in reducerea riscului de infarct si accident vascular cerebral;

Joaca un rol imunitar important, prevenind infectiile, alergiile si bolile autoimune. Lipsa vitaminei D, conform studiilor, este asociata cu boli autoimune si scleroza multipla, cu prevenirea mai multor tipuri de cancer (de prostata, de piele, de san), cu prevenirea astmului si asa mai departe;

Este un antidepresiv natural;

Ajuta in managementul diabetului;

Cum putem avea un nivel optim de vitamina D in organism?

Spre deosebire de alti nutrienti pe care ii putem obtine doar din alimentatie, vitamina D poate fi sintetizata de organismul nostru atunci cand ne expunem la razele ultraviolete ale soarelui. Desigur, dieta sustine nivelul optim de calciferol in organism.

In sezonul rece nivelul de expunere la razele soarelui scade, insa o dieta echilibrata sau chiar consumul de suplimente alimentare care contin vitamina D reprezinta un ajutor in mentinerea unui nivel optim al calciferolului in organism.

Vara, in orele fara risc, este recomandata expunerea la soare folosind un factor mediu de protectie UVA si UVB, precum si consumul de alimente bogate in vitamina D.

