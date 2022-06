Luana Ibacka, trup de adolescentă la 55 de ani! Fosta soție a lui Cabral arată nemaipomenit în costum de baie!

Fosta soție a lui Cabral, Luana Ibacka arată demențial în costum de baie, la cei 55 de ani pe care îi are. Vedeta le-a mărturisit internauților secretul unui abdomen suplu și a împărtășit în mediul online o rețetă specială pentru femeile care își doresc să aibă o siluetă de vis.

Luana Ibacka, fosta soție a lui Cabral, a împlinit recent 55 de ani, însă nimic din aspectul ei fizic nu îi trădează vârsta. Vedeta este într-o formă de zile mari, iar silueta sa poate concura fără probleme cu cea a unei adolescente.

Luana Ibacka are mare grijă de sănătatea sa, dar și de felul în care arată. Vedeta a vorbit în repetate rânduri despre importanța sportului și a unei alimentații sănătoase în viața fiecăruia, iar ea este cel mai bun exemplu că la 55 de ani o femeie poate arăta irezistibil în costum de baie.

Recent, vedeta a dezvăluit care este secretul ei pentru un trup de invidiat și le-a spus internauților ce fel de preparat consumă în pauzele dintre exercițiile pentru tonifierea abdomenului.

"Rețetă pentru topit burta: Ingrediente –125 grame de hrean ras, trei lămâi fără coajă și sâmburi, trei linguri de miere”, a scris vedeta pe rețelele sociale.

Ulterior, Luana Ibacka le-a spus internauților și modul în care se consumă acest preparat special: "Amestecați hreanul cu lămâia și puneți-le în blender să se mărunțească foarte bine. La sfârșit, adăugați mierea și mai amestecați puțin. Ha ha! Se consumă între exercițiile pentru abdomen."

Luana Ibacka, mesaj pentru fiica sa

Din mariajul cu Cabral, Luana Ibacka are o fată, Inoke Ibacka, de care ea se ocupă îndeaproape. Recent, de ziua copilului, vedeta a transmis un mesaj emoționat tuturor copiilor.

"La multi copiilor! Daca am sti cum sa ne purtam cu voi, am lasa o lume mai buna in urma noastra…

Sa ne ierte Dumnezeu pentru greselile pe care le comitem constant fata de proprii copii si asupra copiiilor lumii.

“La multi ani copii”.. ar trebui sa ne faca sa devenim un exemplu - noi adultii. Anii lor, depind de noi.." a scris vedeta pe Facebook.