Decizia neobișnuită luată de Andreea Mantea! Vedeta tv și-a lipit buletinul de mașină

Andreea Mantea, prezentatoarea de la Kanal D, a devenit mai responsabilă ca șofer, mai ales după ce a fost nevoită să plătească o amendă din cauza unei momente de neatenție. În timpul unui interviu, Andreea a povestit că iubește să conducă mașina sa și, din cauza programului aglomerat, întâlnirea cu Brigada Rutieră a devenit inevitabilă.

Recent, Andreea a fost oprită de polițiști și a primit o amendă pentru că își uitase buletinul acasă. De atunci, a învățat din greșeală și și-a lipit actul de identitate în mașină, pentru a evita amenzi similare în viitor.

Avatar: The Way of Water / Avatar: Calea Apei, povestea merge mai departe cu noi provocări, alte amenințări, dileme și decizii

”Când mă oprește poliția pe stradă, îmi iau amendă direct. Chiar de curând am primit o amendă. Nu pentru că merg cu viteză, nu pentru viteză. Am avut tot, tot, dar nu am avut buletinul. Pentru că noi suntem femei și mai schimbăm gențile, dar acum l-am lipit în mașină, acum e foarte greu de dezlipit. Dacă vreau să-mi iau buletinul vreodată undeva, mă chinui să-l scot, nu merge, acolo îl las. Ca să nu îmi mai iau amendă niciodată pentru că este groaznic. Nu ai cum să îmi dai amendă pentru că nu aveam buletin. Deci aveam tot și tu, pentru că nu aveam buletin, mi-ai dat amendă. M-am învățat minte, domnule polițist, niciun fel de problemă. Adică, dacă făceam vreo nenorocire mai ziceam, dar nu suport astea”, a declarat Andreea Mantea pentru Ego .

Aceasta a menționat că este mai atentă la regulile de circulație, mai ales că îl are pe David, iar când el este în mașină cu ea, este foarte strictă cu respectarea acestor reguli.

”Nu are voie în față. Nu are nici înălțimea, dar mult nu mai are. Parcă mai are vreo 10 centimetri, dacă nu mă înșel. Are 1,35 metri cam așa. Vizualizez ăla pe care se scrijelește. Iar ca să stea în față cred că trebuie 1,50 metri. Dar așa cu viteza nu am problemă. Am devenit melc. De când e David nu mai calc accelerația”, a mai spus prezentatoarea Kanal D.