DJ SAVA și Adriana Onci fac echipă din nou pentru un single fresh - Bella

DJ SAVA și Adriana Onci fac echipă din nou pentru un single fresh, numai bun pentru vară. „Bella" dezvăluie un mix de beat-uri catchy și ritmuri seducătoare, ce „îmbracă" vocea captivante a Adrianei. Cu muzica scrisă de DJ SAVA alături de Cătălin Tamazlicaru, Zagga și Răzvan Dediu și cu versurile compuse de Cătălin Tamazlicaru, piesa este însoțită de un videoclip cool ce completează prin imagini mood-ul single-ului.

Cu o voce puternică și o pasiune foarte mare pentru creație, Adriana Onci își încântă fanii cu fiecare piesă lansată. Prin originalitatea sa și abilitatea de a transmite emoție în interpretare, Adriana Onci se impune ca una dintre cele mai promițătoare voci feminine ale muzicii pop din România. Până în prezent, a lansat piese precum „Ploaia" (alături de DJ SAVA și UDDI), „Număr zilele" (alături de DJ SAVA și Connect-R), „Mi Ritmo" (alături de DJ SAVA) și „No Lie" (alături DJ SAVA și Adrian Sasu). Cel mai recent single al artistei se numește „Noi 2 incognito", o călătorie muzicală ce îmbină subtil elemente pop și beat-uri dance, cu un mesaj universal despre dragoste și pasiune.



DJ SAVA a făcut înconjurul lumii cu muzica sa care a adunat sute de milioane de vizualizări pe YouTube și a cucerit publicul cu hituri internaționale precum „Love in Dubai", „Aroma", „I Like The Trumpet", „I Loved You" și „Tenerife", care au avut mult succes în țări precum Germania, Marea Britanie, Italia, Bulgaria și altele. Până în prezent, DJ-ul a colaborat cu artiști precum Connect-R, Raluka, Alina Eremia, Faydee, Irina Rimes și Ioana Ignat.