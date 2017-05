Sunt oameni cu a caror prezenta te obisnuiesti fara sa-ti dai seama. Tipul acela de prezenta e Amalia Enache. Prezinta stirile la Pro TV, parca dintotdeauna. Asta pana la un moment dat. Recent momentul. Ca intre timp a devenit mama si stiti cum e cu mamele. Au acest destin nobil de a construi oameni. Deci, Amalia Enache, printre cateva intrebari decisive.

Incep cu sfarsitul. Amalia, unde esti, de ce ne-ai parasit si mai ales cand te intorci? La televizor ma refer.

Sunt acasa, in Romania, dupa ce am umblat o vreme in lume. Uite ca vorbesc cu voi, deci nu v-am parasit. Doar ca sunt mama de bebelus, asa ca pot fi vazuta mai des in parc decat la TV, unde o sa revin cand mai creste putin fiica mea.

De somnul oricat dimineata si de genericul Stirilor Pro TV, care ma punea intr-o anumita stare, gata sa ma lansez si pe luna.

Cum arata viata ta acum?

Viata mea de acum e diferita pentru ca e prima data cand cineva are nevoie 24 de ore din 24 de mine. Concret, nu filosofic. Asa incat e plina de lucruri concrete pe care la fac pentru Alma: spalat, schimbat, hrana de doua feluri, joaca, plimbare, etc. Am mainile si capul ocupate cu ea.