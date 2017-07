Te-ai intrebat vreodata ce ai in comun cu un transmitator de unde radio? La fel ca si acesta, tu emiti in permanenta pe o anumita frecventa. Aceasta atrage intamplari si oameni aflati pe o frecventa similara. Daca doresti sa-ti modifici realitatea curenta, tot ceea trebuie sa faci este sa-ti schimbi frecventa, astfel incat sa atragi si sa experimentezi o realitatea vibrationala inalta.

”Fiecare dintre noi are o anumita frecventa (rata oscilatiilor vibrationale a particulelor atomice si subatomice din campul tau) care se situeaza undeva intre 50-150 Ghz. Frecventa ta controleaza totul,” explica Jerry Sargeant, vindecator, autor si fondatorul Star Magic.”Daca nu te trezesti si nu iti schimbi frecventa, atunci ramai blocat intr-o bucla karmica in care retraiesti la nesfarsit aceeasi realitate. Atunci cand iti ajustezi frecventa la un nivel mai inalt vei atrage in mod automat oameni, locuri, vremuri, obiecte si evenimente mult mai armonioase. Asta include sufletul pereche, parteneri de afaceri sau oportunitati si alte experiente de viata placute.”

Cheia evolutiei umane se gaseste in ADN-ul nostru

ADN-ul uman joaca un rol important in frecventa noastra. In corpul nostru se afla 12 spire de ADN dintre care doar trei sunt active. Un numar din ce in ce mai mare de oameni incep sa si le activeze si pe restul de zece atingand astfe un grad mai inalt de constienta. Activarea tuturor celor 12 spire de ADN permite accesul constant la indrumare si cunostinte de la sinele tau superior, depasirea dramelor mentale si emotionale de zi cu zi, activarea intuitiei, o stare de sanatate excelenta si o viata plina de vitalitate si energie.

”Cheia evolutiei umane din punct de vedere fizic, emotional, mental si spiritual se gaseste in ADN-ul nostru. Potentialul inscris in codul nostru genetic are o structura alcatuita din 12 spire care permit accesarea a 12 dimensiuni de constienta. Pe langa cele doua structuri de dublu helix mai avem 10 lanturi organice elastice ce apartin spectrului de energie subtila multidimensional. Aceste 10 spire sunt, in momentul de fata, intr-o stare de latenta, la majoritatea oamenilor.. Progresia transmutationala reprezinta trecerea materiei dintr-o stare densa intr-una mai usoara”, explica Jerry Sargeant.

ADN-ul tau este amprenta vietii si se gaseste in fiecare celula din care este compus corpul. Fiecare spira ADN corespunde unei dimensiuni de frecventa a constiintei. In vremurile preistorice procesul de modificare celulara avea loc intr-o viata de om, mai exact pe parcursul a aproximativ 44 de ani.