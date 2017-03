Am avut intotdeauna o problema cu genele mele si nu exagerez cand spun ca pana in prezent nu am reusit sa gasesc mascara care sa imi asigure gene lungi si dese, asa cum vedeam la prietenele mele. Ori nu am avut niciodata rabdare sa aplic pana obtineam genele perfecte, ori mascara nu era potrivita, ori... aveam gene “defecte”. Ah, si mai era cealalta problema: la un ochi reuseam sa imi fac genele mai bine decat la celalalt.

M-am resemnat intr-un final cu gandul ca astea sunt genele cu care am fost inzestrata, nu am cum sa le schimb, si ca o sa-mi aplic gene false atunci cand o sa fie neaparat nevoie.

In cautarea look-ului extrem de gene false

Doar ca nu sunt genul care renunta repede, asa ca am insistat cu intrebarile in stanga si in dreapta, am cautat pe blog-uri si am sperat ca o sa gasesc produsul care sa-mi satisfaca nevoile.

Si asa s-a intamplat ca, de curand, mi-a aparut pe Youtube un tutorial care-mi explica cum sa aplic corect mascara si cum sa obtin efectul de gene false in doar doi pasi. M-a atras, l-am incercat si m-a convins.

Este vorba despre noua Mascara False Lash Superstar X-Fiber de la L`Oreal Makeup Designer Paris.

Ei bine, de acum zic “Adio, ondulator de gene si alte periute” care pana acum ma ajutau sa obtin acea privire seducatoare! Si mai zic “Adio” mascarei pentru volum si celei pentru alungire pe care le foloseam consecutiv ca sa obtin un efect 2 in 1.

Mascara Superstar X-Fiber este prevazut cu doua capete/doua periute, care asigura un efect extrem de gene false in doar doi pasi. Se aplica pentru inceput mascara #1, care invaluie fiecare geana, oferind un volum feroce.

Apoi se aplica mascara #2 pentru efectul de gene false. Se repeta pasii pana ajungem la efectul mult dorit.

Cum se aplica corect mascara

Pentru gene alungite si cu volum, misca peria mascarei in stanga si in dreapta la baza genelor. Continua miscarea spre varfuri si roteste peria pentru a separa genele. La final, inchide ochiul si plaseaza peria deasupra genelor, miscand-o lent de la baza spre varfuri. Tine minte: nu este recomandat sa aplici produs dupa ce s-a uscat primul strat.