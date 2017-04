Cercei masivi cu pietre si decoratiuni: vezi ce modele de bijuterii se poarta acum

Stii sloganul “Less is more” – mai putin e mai mult? Ei bine, uita-l! In acest sezon, cand vine vorba de accesorii si bijuterii pentru femei “More is more”. Cu cat mai mult, cu atat mai bine. Cu cat mai opulent cu atat mai chic! Si aceasta tendinta a aplicatiilor si a supra-decorarii se observa cel mai bine la bijuterii. La coliere cu pandantiv dar si la coliere masive su pietre. La bratari purtate pe brat. La diademe si accesorii de prins in par. Dar mai ales la cerceiia imensi. Opulenti. Candelabru ar fi putin spus sa ii denumeasca. Eu le-as zice mai degraba cercei “ciorchine”.