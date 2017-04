Sacoul cu imprimeu geometric

Sacoul cu imprimeu geometric este poate cel mai aproape de tinuta office. De dress-code-ul sobru. Pana la urma un sacou in dungi subtiri s-a mai vazut! Dar provocarea vine in acest sezon cu imprimeul cu dungi groase. Si mai ales, in toate directiile.

Un sacou cu dungi orizontale, verticale si oblice nu doar ca are nevoie de o tinuta office neutra pe dedesubt dar are si un efect de remodelare a siluetei. Cel putin vizual. Si asta pentru ca “sparge” formele. Alege mici tonuri de culoare pentru acest model de sacou office: poate o pereche de pantofi cu toc nude sau o camasa colorata.

Vorbeam mai sus de buline si picatele si da, un sacou cu buline sau un blazer cu picatele poate fi exact ceea ce tinuta business are nevoie. Se poarta mult imprimeul negru sau bleumarin cu buline sau picatele albe, insa si varianta in oglinda – alb cu buline negre este in trend. Foarte important cand alegi sacoul office cu imprimeu in buline: alege motive mici.

Si mai multe modele de sacouri office in dungi si buline