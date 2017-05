Astazi am cautat cele mai sexy modele de fuste-pantaloni pentru un stil Boho, pentru ca detaliile boeme sunt in tendintele verii. Si asta pentru ca eu una nu voi iesi din fusta-pantaloni in acest sezon!

Si de ce as face-o? Culottes, cum le-ar zice francezii la Paris Fashion Week, sunt o piesa vestimentara atat de cool. Atat de feminina. Si totusi atat de androgina.