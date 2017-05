Bustiera din dantela

Lenjeria intima purtata la vedere este un trend major in vara aceasta. Iar bustierele sexy din dantela se incadreaza in tendinta underwear as outerwear.

Poti purta bustiera din dantela cu pantaloni lungi si largi. Sau sa le poti combina cu fuste midi si maxi din tulle, voal si dantela. Poate cea mai surprinzatoare asortare a bustierelor sexy ce amintesc de sutiene este cu jeans, fuste din denim sau imbracaminte casual.

Alege din modele sexy de bustiere din dantela!