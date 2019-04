Brățări Pandora: 5 modele de bijuterii pretioase

Brățările Pandora au devenit o declarație a eleganței și credem că orice domnișoară și doamnă ar trebui să defileze cu un astfel de accesoriu la mână - veritabil, modern și feminin.

Din argint, din aur, rose, din piele sau placate, bijuteriile Pandora sunt foarte populare și foarte accesibile. Un simbol al rafinamentului, brățările sunt disponibile într-o gamă variată, parte din colecții finisate manual cu materiale superbe. Purtate la încheietura mâinii, aceste brățări Pandora conferă încredere și un anume statut care te face să strălucești. Dacă nu știi ce anume ți s-ar potrivi, noi am găsit câteva brățări Pandora pe care pariem și în care te vei regăsi cu siguranță. Ținând cont, desigur, de personalitatea, stilul și cerințele tale.

Brățară Charm Pink Clover model Pandora fixă

Când vine vorba despre brățări Pandora, ne place să credem că brățările cu charmuri sunt cele mai relevante pentru astfel de bijuterii. Charm Pink Clover este un model fix cu talismane roz, un stil rafinat, un accesoriu fin care se potrivește la orice ținută. De calitate premium, aceasta poate fi oferită cadou sau purtată cu mândrie de tine, indiferent de ocazie. Cu șase talismane și charm colorat cu pietre cristale Rhinestone, această brățară este pur și simplu chic!

O poți comanda aici

Brățară mărgele Pandora Essence Collection din argint 925

Din colecția brățări Pandora Essence, am găsit una mărgelată din argint 925. Este una extrem de simplă, dar cu un efect profund datorat designului care imită niște mărgele micuțe și discrete. În mijloc are încuietoare ascunsă de un charm pe care este inscripționat brandul.

O poti vedea aici

Brățară fixă deschisă semnătură Pandora

Dacă vrei o brățară Pandora atipică și originală, am găsit una care se remarcă prin modul în care a fost creată. Are o deschizătură care o face să se potrivească pe orice fel de mână. În capetele de închidere are niște “dopuri” stilizate și personalizate gravate cu logo-ul brandului. Este un model clasic cu un aspect ademenitor și farmec aparte.

O poți comanda aici

Brățară Charm Deluxe Murano model Girlfriend

O brățară Pandora care ne-a atras atenția este una într-ul stil vintage, mai încărcată și cu o aglomerare de talismane cât mai atrăgătoare. În centru este un charm cheiță în formă de inimioară, ceea ce face ca această bijuterie să fie un cadou sentimental pentru prietena ta. Cu detalii care mai de care mai faine, credem că vei găsi cu ușurință un simbol pentru fiecare talisman - adăugate manual, placate cu argint.

O poți comanda aici

Brățară Pandora Charm Deluxe Murano model prietenie

Modelul Friendship este unul care se potrivește drept cadou pentru o prietenă dragă, o persoană cu care împărți multe amintiri, cu care ai multe lucruri în comun. Cu talismane în culoare verde care înseamnă speranță, note pozitive, în tonuri de smarald, va impresiona fără mari trucuri. Ca simbol cromatic poți spune că ai ales o brățară care invită la determinare, urmarea visurilor și ambiții.

O poți comanda aici