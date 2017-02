Intotdeauna am fost de parere ca varsta este doar un numar, iar unde este dragoste adevarata nu mai conteaza nici macar diferenta de varsta. Am adunat pentru noi toti cateva imagini de pe internet care sa ne demonstreze cu adevarat ce inseamna sufletul pereche. Va invit sa le urmariti mai jos si sa imi spuneti care va place cel mai mult. De asemenea, am ales sa pun cate un citat de dragoste la fiecare fotografie.

Niciodata nu vom fi "prea batrani" ca sa...

Y entonces es bonito imaginarnos así... šŸ’œ pic.twitter.com/Aktry2h0sG — Mitzi Valdelamar (@mit_adri) March 21, 2016

"Cand iubim, intotdeauna ne straduim sa devenim mai buni. Cand ne straduim sa devenim mai buni decat suntem, totul in jurul nostru devine mai bun."