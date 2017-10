Cele mai frumoase modele de manichiura pentru aceasta toamna

comunicat de presa:

Ai intrat deja in starea acestui anotimp? Daca esti in cautarea unor modele de unghii care sa se asorteze cu vremea de afara, ai nimerit bine! In aceasta toamna, la capitolul manichiura, se poarta nuantele mate, modelele geometrice si culorile pamantului. Andreea Has, make-up artist Bottega Verde, a ales pentru tine 5 modele de unghii care se vor purta in sezonul de toamna si care te vor ajuta sa fii in ton cu nuantele specifice acestui anotimp.

1. Umbre de gri

Pe masura ce se raceste vremea, opteaza pentru nuante in tonuri reci de gri. Fara indoiala, aceste culori sunt un must have pentru toamna. Aceasta combinatie perfect cremoasa de albastru, verde si gri completeaza toate tonurile pielii. De la piatra rece pana la negru, nuante de carbune, unghiile gri sunt elegante si contemporane, dar suficient de sofisticate pentru a va duce de la birou la cina.

Fie ca optezi pentru o finisare lucioasa sau mata, aceasta nuanta este o alternativa ideala pentru sezonul rece.

foto: _mariketessier, Instagram

2. Toamna aceasta opteaza pentru nuante nude

Daca optezi pentru acest model de manichiura, cu siguranta nu vei da gres niciodata, asortandu-se la orice tinuta vei alege si astfel vei avea mereu unghiile ingrijite, lucioase si perfecte pentru orice moment al zilei.

„Manichiura nude va ramane mereu la moda, fiind un simbol de delicatete, romantica, ideala pentru femeile exuberante, indragostite si, in mod special pentru mirese. Sa nu uitam si de pedichiura nude, perfecta la orice pereche de sandale sau pantofi decupati care ne completeaza tinuta. Daca nu te afli printre norocoasele cu degete lungi, subtiri si forma unghiei perfecta, manichiura nude te scoate din acesta incurcatura, adaugandu-ti un plus de eleganta, rafinament si alungind estetic usor unghia”, explica Andreea Has.

foto: krisoogvoornagels, Instagram

Un must-have al sezonului este manichiura aurie. Trendul rose gold este oficial aici si va ramane intreaga perioada rece. Efectul cromatic arata extraordinar de bine cu pielea bronzata. Acest model atrage atentia oricui si se potriveste atat cu tinutele casual, cat si cu cele de seara.

4. Manichiura french reinterpretata pentru toamna

„Manichiura french a fost, este si va fi mereu la moda. Indiferent de ocazie, anotimp, vestimentatie sau varsta, cu acest tip de manichiura nu vei da gres niciodata. In cazul in care iti place manichiura french, iti recomandam sa testezi si alte variante - de exemplu lac de unghii bej-Glossip arata perfect pe unghii in perioada toamnei. Intarind totodata unghiile si creand un aspect uniform, acest lac de unghii confera o culoare care arata natural, corectand si ascunzand liniile si petele, pentru unghii frumoase, puternice si cu un aspect sanatos inca de la prima aplicare” , precizeaza Andreea.

Alege un model diferit de french.

foto: manicure.maniac, Instagram

5. Albastru inchis

Tendinta acestui anotimp care a lovit sectorul vestimentar se indreapta si spre capitolul unghii. Opteaza pentru lac de unghii-Gel Shine albastru stralucitor precum miezul noptii ca nuanta pentru manichiura si cu siguranta vei starni imaginatia celor din jur!