Asa cum Morgan Freeman spune in clip "Mi-as fi dorit ca cineva sa imi fi spus asta cand eram tanar."

Pe internet circula unul dintre cele mai frumoase clipuri motivationale din lume; cei de la Video Advice au adunat sfaturi si povesti ale unor personalitati precum Morgan Freeman, David Goggins, Kobe Bryant, Steve Harvey, Elon Musk, Mark Zuckerberg sau Tyrese Gibson.

"Daca asculti si iei masuri, poti ajunge sa iti schimbi viitorul. Urmatoarele cateva momente iti pot schimba in bine viata. Mi-as fi dorit ca cineva sa imi fi spus asta cand eram de varsta ta." - spune Morgan Freeman in introducerea clipului.

"In copilarie si adolscenta minteam pentru ca oamenii sa ma accepte pentru ca nici macar eu nu ma acceptam. Asa ca inventam povesti pentru ca tu sa ma accepti in lumea ta. As fi facut orice pentru ca o persoana sa ma placa. A trebuit sa fac o schimbare in viata mea. Pentru ca nu evoluam deloc si nu eram exact ceea ce lumea voia sa vada in mine. Iar sentimentul pe care il aveam in fiecare dimineata cand ma priveam in oglinda era oribil si nu mai voiam sa simt asta. Ma simteam ca un copil speriat care incerca sa caute ajutor in orice si oricine. Insa cel mai bun lucru care mi s-a intamplat a fost ca nimeni nu a vrut sa ma ajute. Nimanui nu i-a parut rau pentru mine." - spune David Goggins.

"Sufletul tau tipa ca tu sa raspunzi la adevarata ta chemare!" - continua Morgan Freeman.

"Iti poti schimba viata daca redefinesti ce inseamna succesul pentru tine. Ai posibilitatea sa transformi relatiile toxice si dureroase si poti construi altele relatii frumoase si fericite. Te poti ierta si ii poti ierta pe cei care ti-au gresit si ti-au frant inima. Iti poti salva casnicia si poti crea o relatie mai puternica decat ai crezut vreodata ca poti avea. Poti deveni cel mai bun parinte posibil la orice varsta, chiar si la 86 de ani… dar nu astepta pana atunci. Poti face oricand mai multi bani... insa nu poti cumpara cu ei timp. Iubeste mai mult si mai mult, in fiecare zi, in orice mod… si niciodata nu renunta. Indiferent de cat de plin de provocari va fi drumul tau in viata, lumea are nevoie de tine ACUM mai mult ca oricand." - adauga actorul.

foto interior si prima pagina: captura Youtube