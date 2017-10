Actorul Roger Moore a murit pe 23 mai anul acesta, la varsta de 89 de ani. La cateva zile de la anuntul facut de familia artistului privind moartea sa, a aparut pe internet o poveste minunata care a ajuns sa faca inconjurul lumii intr-un timp foarte scurt. Aceasta a fost share-uita de milioane de oameni pe retelele de socializare. Va invit sa o cititi si voi!

foto interior si prima pagina: Wikipedia

"In 1983 aveam doar sapte ani. Eram cu bunicul meu pe aeroportul din Nisa. Inca nu existau sali de asteptare First Class. L-am vazut pe Roger Moore stand la poarta de imbarcare, citind un ziar. I-am spus bunicului ca tocmai l-am vazut pe James Bond si l-am intrebat daca putem merge la el sa ii cerem un autograf. Bunicul nu avea nicio idee cine este James Bond sau Roger Moore, asa ca m-a luat de mana si, cand am ajuns in fata lui, bunicul a spus "Nepotul meu spune ca esti faimos. Poti semna asta?"

Roger a intrebat cum ma cheama si semneaza pe spatele biletului meu de avion, scriind cateva urari frumoase. Eu nu mai puteam de fericire, eram tot numai un zambet, insa cand ne-am intors la locurile noastre m-am uitat la semnatura. A fost greu sa o descifrez, insa cu siguranta nu scria James Bond. Bunicul s-a uitat si mi-a spus ca este semnat cu Roger Moore. Habar nu aveam cine este Roger Moore. Ii spun bunicului ca a semnat gresit si ca a pus numele altcuiva - asa ca batranelul se intoarce la Roger Moore tinand biletul pe care tocmai l-a semnat.

Imi amintesc ca stateam pe scaunele noastre, iar bunicul a spus "Nepotul meu zice ca ai semnat cu un nume gresit. Spune ca numele tale este James Bond."

Am vazut mirarea de pe fata lui Roger Moore. Apoi mi-a facut semn sa ma duc la el. Cand am ajuns in fata lui, m-a luat in brate si m-a pus pe genunchi. A ridicat o spranceana, s-a uitat in jurul nostru, apoi mi-a spus cu voce tare: "Trebuie sa semnez ca Roger Moore pentru ca... altfel...Blofeld ar putea afla ca am fost aici."