Multe persoane nu reusesc sa faca diferenta dintre sufletele pereche si sufletele gemene. Spre deosebire de sufletele pereche, care sunt partenerii nostri perfecti, sufletele gemene (numite si sufletele oglinda sau flacara geamana) sunt oglinzile noastre perfecte si vin in viata noastra pentru a ne arata cine suntem cu adevarat.

Sufletul tau este in stare de alerta deoarece este in cautarea unui lucru pe care nu-l poate exprima in cuvinte, insa de care devine constient in momentul in care isi intalneste flacara geamana.

Flacara geamana nu vine neaparat cu o relatie sentimentala si poate veni si cu o persoana de acelasi sex; poate fi un prieten platonic sau chiar un membru de familie fata de care ajungi sa simti o conexiune profunda.

Melodia de mai jos ne ajuta sa atragem si sa ne reunim cu flacara noastra geamana. Simte vibratiile din aceasta piesa pentru a creste frecventa sufletului si pentru a te pregati de uniunea cu sufletul geaman.

Asculta aceasta melodie si incearca sa fii cat mai confortabila: stai jos, inchide ochii, tine ochii deschisi, fii atenta asupra respiratiei tale, plimba-te prin natura sau priveste un rau care curge. Este important sa fii in cea mai profunda exprimare a iubirii vesnice. Aceasta este aici pentru tine... chiar acum. Stii ca meriti iubirea, trebuie doar sa o accepti.

foto interior si prima pagina: captura Youtube