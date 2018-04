Primăvara este anotimpul meu preferat. După o perioadă de îngheț, în care totul este adormit, natura se trezește din nou la viață si aduce cu sine florile de primăvară.

Este minunat să privești cum Pământul își recăpătă puterile și reînvie sub ochii noștri. Acest moment minunat este o dovadă pentru mine că, indiferent de situație și de ce se întâmplă în viața mea, într-un final totul va fi bine. Că trebuie să am încredere în mine și să merg mai departe, încercând să depășesc obstacolele pe care le întâlnesc pe drumul meu. Pentru că vor veni momente mai frumoase, mai liniștite, mai fericite. Trebuie doar să am răbdare.

foto prima pagina: captura NationalGeographic

Florile de primavara sunt bijuteriile pamantului 🌸

Filmulețul de mai jos este precum o meditație gratuită pentru toată lumea care trece printr-un moment mai dificil. Locuitorii și turiștii care au ajuns în China în această perioadă s-au putut bucura de un adevărat spectacol. Imaginile aeriene prezintă zone întinse de flori de cireș în provincia Guizhou. Flori în nuanțe de roz pastel și alb au acoperit pământul din Gui'an New District și Qingzhen City.

In Anshun City, flori galbene, albe și purpurii de rapiță acoperă dealurile. În provincia Shanxi din Nordul Chinei, pot fi văzute și flori de caise roz-alb. În Jinzhai sunt înflorite azalee roz printre verdele crud al munților.

Vă invit și pe voi să urmăriți acest clip filmat cu drona și să vă bucurați de spectacolul naturii.

Filmulețul a fost filmat în luna martie și deja face înconjurul lumii.