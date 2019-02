Tendințele anului 2019: Ce culori de păr sunt la modă în următoarea perioadă?

Iti doresti o schimbare de look insa inca nu stii ce sa alegi? Iata care sunt printre cele mai apreciate trenduri in materie de culori de par in anul 2019.

Anul 2019 promite multe trenduri frumoase în ceea ce privește culoarea părului. În timp ce 2018 ne-a adus câteva tendințe de neuitat (una dintre acestea fiind părul de sticlă, perfect drept și strălucitor), în 2019 hair stiliștii ne pregătesc surprize și mai frumoase. Culori de păr la modă în anul 2019 1. Blond cenușiu Una dintre cele mai populare nuanțe de păr cerute de femeile din lumea întreagă este blondul acela perfect cenușiu. Dacă și vouă vă place această culoare, nu mai așteptați și mergeți la salon pentru a vă răsfăța părul cu ea deoarece este în continuare una dintre cele mai populare. 4 Lucruri pe care trebuie sa le stii inainte de a merge la salon pentru o schimbare de look Un lucru important pe care trebuie să îl știți este faptul că părul are nevoie de o decolorare serioasă, iar întreținerea trebuie făcută ca la carte, cu cele mai bune produse. foto: aashbotelho, Instagram 2. Castaniu clasic cu nuanțe aurii Castaniul nu doar că este din nou la modă, ci deja face furori în rândul vedetelor. Pentru 2019 hair stiliștii ne recomandă să încercăm să facem două șuvițe subțiri mai deschise în zona bretonului pentru a încadra fața și a îi oferi luminozitate. Cea mai bună parte a acestei culori este că este foarte ușor de întreținut. Inspirație pentru castaniu: Miranda Kerr foto: harryjoshhair, Instagram 3. Balayage in nuanțe arămii Balayage-ul continuă să fie printre cele mai apreciate tendințe de aranjare și vopsire a părului. Motivul este unul foarte simplu - rezistă foarte mult și dacă alegi să lași rădăcinile naturale poți merge la salon o dată la șase luni pentru reîmprospătare. Aceste nuanțe arămii scăldate în culorile închise ale părului natural oferă un look complet minunat și sofisticat. foto: jordan_kindel_salon Instagram 4. Roz pudrat Pentru un look complet diferit, însă pe care nu vrei să îl porți foarte mult timp, încearcă o nuanță de roz pudrat. Arată minunat, se obține foarte ușor (în special pe părul mai deschis la culoare) și poate fi realizat atât pe părul drept, cât și pe cel creț. foto: butterflystudiosalon Instagram 5. Negru ca abanosul Brunetul nu se va demoda niciodată. Iar acest look a crescut foarte mult în popularitate în ultima perioadă datorită faptului că a fost tot mai des purtat de nimeni alta decât Kim Kardashian. foto: aashbotelho, Instagram 6. Nuanțe contrastante Ombre-ul este încă la mare căutare și în anul 2019. Dacă ai părul natural închis la culoare și vrei o transformare radicală care nu are nevoie de retușuri foarte dese, această tranziție de la brunet la blond deschis este perfectă pentru preferințele tale. foto: thecolorchemist, Instagram 8 Trucuri pentru o schimbare de look reusita