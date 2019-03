Kate Hudson, mesaj pentru toți părinții: Nu toate fetele isi doresc sa fie printese

Am crescut si voi continua sa imi cresc copiii, atat pe fiii mei, cat si pe fiica mea, astfel incat sa fie si sa ajunga exact ceea ce vor ei.

Kate Hudson si fiica ei au ajuns subiect de presa in intreaga lume dupa ce mai multi oameni au mustrat-o pe retelele de socializare pentru faptul ca isi creste fiica fara sa tina cont de gen.

Insa de la ce a inceput totul? Recent, actrita a acordat un interviu pentru AOL, in care a fost intrebata daca faptul ca are o fata o indeamna sa faca ceva diferit sau sa isi schimbe abordarea in viata. Iar atunci Kate a raspuns: "Nu, nu imi schimba abordarea, insa exista o diferenta. Cred ca iti cresti copiii individual, ca o abordare indiferent de gen." Inca de atunci pe Twitter multi parinti au inceput sa ii comenteze ca nu isi creste fiica in mod corespunzator.

Kate a ales sa lamureasca situatia odata pentru totdeauna, motiv pentru care a postat pe contul personal de Instagram un mesaj direct:

Am crescut si voi continua sa imi cresc copiii, atat pe fiii mei, cat si pe fiica mea, astfel incat sa fie si sa ajunga exact ceea ce vor ei. Sa aiba incredere in ei, in alegerile pe care le fac in viata, sa se simta iubiti si sa stie ca au un sprijin in mine indiferent de situatie. Eu spunand 'abordare netinand cont de gen' am incercat sa redirectionez aceasta conversatie intr-o zona care poate exista in afara stereotipului feminin. Nu toate fetitele isi doresc sa fie printese, unele vor sa fie regi, iar asta este perfect in regula din partea mea.

Imi dau seama ca unii vor sa creada ca am o metoda diferita, noua, de crestere a copiilor. Imi pare rau sa va dezamagesc, dar nu am. Tot ce vreau este sa imi cresc copiii incat sa ajunga oameni buni si sa stie cum sa fata obstacolelor aparute de-a lungul vietii. Si daca vor creste si isi vor da seama ca sunt diferiti de modul in care ii vad altii... eu o sa fiu in regula cu asta. " - a scris actrita.

foto main: Kate Hudson, Instagram