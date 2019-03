O femeie câștigă pentru prima dată în istorie Nobelul matematicii

Premiul, potrivit New York Times, este oferit datorită "impactului fundamental al muncii sale asupra analizezi, geometriei și fizicii matematice.".

Ea este prima femeie care a câștigat Nobelul matematicii.

Unul dintre cele mai prestigioase premii de matematică din lume a fost acordat unei femei pentru prima dată în istorie. Karen Uhlenbeck, profesor matematician la University of Texas din Austin este prima femeie care a câștigat Premiul Abel pentru matematică.

Premiul, potrivit New York Times, este oferit datorită "impactului fundamental al muncii sale asupra analizezi, geometriei și fizicii matematice.". Acesta este acordat de regele Norvegiei pentru a onora matematicienii care au influențat foarte mult domeniul. Premiul Abel a început să fie acordat din anul 2003, însă până acum toți câștigătorii au fost bărbați.

Premiul Abel include și o recompensă materială de coroane norvegiene în valoare de 700.000 de dolari.

Uhlenbeck este renumită pentru munca ei în analizele geometrice, teoria gabaritului și sistemele integrabile.

"A făcut lucruri pe care nimeni nu s-a gândit să le facă și a reușit să pună bazele unei ramuri a matematicii." - a declarat Sun-Yung Alice Chang, matematician la Universitatea Princeton.

Potrivit revistei Times, dr. Uhlenbeck a aflat că a câștigat premiul în dimineața zilei de duminică, printr-un mesaj primit pe telefon.

"Când am ieșit din biserică am observat că am primit un mesaj de la Alice Chang, care îmi spunea <<Acceptați un apel din Norvegia?>>. "Când am ajuns acasă, am sunat pe acel număr și mi-au dat vestea cea mare." - a mărturisit Uhlenbeck.

Uhlenbeck va primi Premiul Abel în cadrul unei ceremonii cu adevărat speciale, care va avea loc în Oslo pe 21 mai, și va fi prezentată de Regele Harald al V-lea.

foto prima pagina: captura Youtube