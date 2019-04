Au aparut tatuajele brodate. Si arata de o mie de ori mai bine decat suna

Tatuajele brodate sunt in trend in aceasta perioada. Un design bogat, texturat care da impresia ca cerneala a fost cusuta in piele si are un aspect aproape 3D.

Sunt de-a dreptul spectaculoase. Tu ti-ai face un astfel de tatuaj? Recent am descoperit pe Bored Panda ca exista tatuaje brodate - cusatura manuala, o arta cu traditie pe care cel mai probabil multi dintre noi am vazut-o la bunicile noastre a ajuns sa fie combinata cu tatuajele pentru a crea modele frumoase si folclorice, unice si traditionale. Imaginile de mai jos nu mai au nevoie de prezentare. Un design bogat, texturat care da impresia ca cerneala a fost cusuta in piele si are un aspect aproape 3D. In galeria foto veti gasi mai multe imagini care sa va inspire in cazul in care vreti sa purtati un astfel de tatuaj.