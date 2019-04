Un fotograf a surprins cea mai fericita si mai zen pasare din lume

Nu are nicio problema si se bucura de viata. Asa arata fericirea pura.

Cu siguranta nu ai vazut in viata ta o pasare atat de relaxata si de fericita.

Karen Munro, un fotograf de origine scotian, a facut din greseala o poza unei pasari foarte dragute in timp ce era pe mare, intr-o croaziera pe coasta scotiana din jurul insulei Stroma.

Dar Karen nu si-a dat seama ca a facut cea mai frumoasa fotografie pana cand a ajuns acasa.

"Cand am ajuns acasa, treceam prin fotografiile facute, multe dintre ele nu erau deloc speciale deoarece lumina nu a fost buna in acea zi din cauza vremii urate. Cu toate acestea, am inceput sa rad in hohote cand am vazut ce am surprins - o pasare ce imi zambea si parea sa se distreze maxim in zbor." - a declarat Karen.

Nu are nicio problema si se bucura de viata. Asa arata fericirea pura.

"De obicei aceste pasari se plimba in jurul barcii, insa aceasta tocmai ce isi luase zborul de pe mare si incerca sa isi scuture si sa isi usuce aripile. Este intotdeauna minunat sa surprinzi ceva diferit." - a mai adaugat artista.

sursa foto prima pagina: Karen Munro, Instagram