Faceti cunostinta cu Gringo, pisicuta cu mustata care va va cuceri inimile

Pisicuta Gringo a fost adoptata la doar trei luni, dupa ce stapanii lui au vazut o imagine cu ea pe un site popular pentru adoptii pisici din Franta.

Nu-i asa ca este adorabila?

Pe Instagram gasim tot felul de conturi interesante, dragalase si amuzante. Insa aceasta pisicuta are ceva special - faceti cunostinta cu Gringo, o pisica de un an care are o mustata atat de sofisticata incat aproape ca puteti auzi accentul sau doar uitandu-va la poze.

Tot ce ii mai trebuie - o palarie de top, o pereche de ochelari rotunzi, o pipa si o jacheta eleganta si ar putea avea propriul spectacol show cu detectivi, spun cei de la Bored Panda.

"Gringo este o pisicuta fericita, plina de viata si cu o personalitate foarte draguta. Ii place sa se joace atat ziua, cat si noaptea, sa faca nazbatii precum sa se urce pe perdele, sa zgarie canapeaua sau sa sara in plante." - a spus stapana sa pentru Just Something.



Gringo este o pisicuta tare mofturoasa si sofisticata. "Ii place sa miroase mereu farfuriile noastre pentru a vedea daca avem ceva bun incat sa manance si el. Si de cele mai multe ori ne fura buretele din bucatarie doar ca sa se joace cu el." - a adaugat stapana.

sursa imagini: gringomoustachecat, Instagram