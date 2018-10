De cativa ani buni, gentile voluminoase se numara printre preferatele femeilor de toate varstele. Sunt incapatoare, atat de incapatoare incat poti sa iti indesi in ele chiar si hainute, deci de ce nu ai opta de fiecare data pentru o astfel de geanta?!

Chiar daca uneori gasesti cu greu cheile de la casa sau balsamul de buze, o geanta mare ramane cea mai buna prietena a doamnelor si domnisoarelor. Asa ca o astfel de geanta mare era musai sa deschida aceasta lista de „ce poti pune intr-o geanta in functie de tipul de geanta / poseta”. Pentru aceasta parte am ales o geanta mare din piele (ecologica) in forma de trapez.

Si iata ce cred eu ca as pune intr-o astfel de geanta cu asa forma, astfel incat sa am tot ce as avea nevoie ca sa aleg o astfel de geanta pentru tinuta din ziua respectiva, dar si pentru ziua aceea, dar nici sa o supraincarc.

Dupa cum vezi, o poseta de mana tip trapez - din acelea suficient de mari cat sa avem tendinta sa le supraincarcam, este foarte practica si versatila, mai ales pentru ca ne permite sa luam in ea cam tot ce avem nevoie pe durata unei zile, ca femei. Dar atentie: nu o supraincarca! O poti rupe sau deforma si numai cocheta si rafinata nu vei mai arata!

Din ce vezi, mi-au trecut vreo 9 lucruri de pus intr-o geanta de mana suficient de mare, din acelea office pe care avem grija sa le avem fiecare in garderoba - lucruri indispensabile fara de care eu nu as pleca din casa: o agenda, sa nu cumva sa scap sansa de a-mi nota idei ivite cand ma astept mai putin; portofelul cat mai incapator, evident; un portfard in care tin produsele de machiaj pentru retusul din timpul zilei; crema de maini, pentru ca mainile mele tot au tendinta sa se usuce; un deodorant, ca sa stau bine si in conditii de stres (doar ziua e lunga!); un spray pentru reimprospatarea respiratiei constant pe durata zilei (poate urmeaza intalnirea cu iubitul dupa munca); servetele demachiante pentru reimprospatare si daca se intampla sa fie nevoie sa refac machiajul; pudra compacta care sa-mi fixeze machiajul, pentru ca e nevoie - nici cel mai profi nu rezista in toate conditiile de munca; rujul, care nu ar trebui sa-mi lipseasca din nicio geanta, de altfel.

Si daca ma pui la incercare, dat fiind tipul de geanta, as mai fi pus in ea. :P.

Ce e dragut este ca o geanta de mana office, mai maricica, precum cea prezentata mai sus, poate fi luata si ca bagaj de mana cand calatoresti cu avionul, pentru ca e destul de practica si iti permite sa iei cu tine destul de multe lucruri si obiecte de care ai avea nevoie si intr-o calatorie scurta. ;)