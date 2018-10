Nu te abtine sa oferi buzelor tale volum si senzualitate cu un luciu de buze de un roz puternic si nici sa iti imbujorezi obrajii cu un blush intr-o nuanta pala rozalie. Ochii tai vor parea mari si luminosi daca folosesti un fard de pleoape roz, iar unghiile ca ale papusii Barbie te vor face sa zambesti ori de cate ori le privesti.

Un machiaj in nuante de roz pastel este senin si iti imbujoreaza fata oricand. Arata fresh si e minunat inclusiv in cazul unui make-up de mireasa sau de ocazie. Poti sa aduci un plus de culoare si senin unei tinute All Black oricand printr-un make up in culori roz, fie ca vorbim de un outfit de zi sau de seara.

Sugestii de luciu de buze roz

Farduri de pleoape roz

Blush de culoare roz - propunerile noastre

Lac de unghii - sugestiile noastre in nuante de roz

Tu ce faci atunci cand vrei sa vezi viata in roz? Nu crezi ca ar trebui sa pornesti tocmai de la haine, accesorii, pantofi si machiaj? Rozul nu e doar o culoare, e o stare de spirit: confera mult #goodvibe, buna dispozitie si te face sa arati mai tanara.

Nu ocoli culoarea roz, nu o blama, accept-o ca si pe celelalte nuante si profita de avantajele pe care ti le oferta: e usor de asortat, te face sa arati mai tanara in timp ce seduce, desi arata inocent, e senin si plin de energie, estival chiar si daca vorbim de o simpla pata de culoare roz in accesorii care sa iti personalizeze tinuta!

Nici nu e cazul sa porti roz din cap pana in picioare: de fapt, e sfatul de baza cand vrei sa porti astfel de culoare de vibratie atat de buna si puternica: nu purta roz din cap pana in picioare, nu opta pentru tinute All Pink - vei da in ridicol si vei arata prea copilaroasa, chiar daca ai inca varsta adolescentei! ;)

Sursa Foto Front Page: pinkinspirational/Instagram / Unsplash