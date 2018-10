Cat e luna decembrie de lunga, as purta o caciula si manusi cu model de sezon, in culorile iernii si ale Craciunului. Eu am intrat deja in spiritul sarbatorilor de iarna si nu pot decat sa ma bucur de decoratiunile, hainele si accesorile de sezon care deja au aparut in magazine.

Nimic nu se compara cu bucuria de a defila in combinatia de culori de alb si rosu de sarbatori. Te simti ca un ren care s-a ratacit de Mosu', dar tu stii ca doar te bucuri de faptul ca porti caciulite si fulare cu motive de iarna, cu tematica de Craciun. Mai jos ai cateva sugestii la fel de simpatice si animate.

Caciula cu model Manusi cu model