Magazinele online fac stocuri permanente de articole de moda, indiferent ca sunt produse de sezon sau extrasezon - mai ales de Black Friday. Daca inca nu ti-ai facut lista de cumparaturi, sa stii ca poti sa optezi pentru articole la preturi generoase. In ceea ce priveste gecile de iarna, promotiile cuprind mai multe categorii.

Atat pentru femei, cat si pentru barbati, hainele reprezinta un detaliu important in evidentierea stilului propriu. Trebuie sa fie alese in functie de cat de bine se potrivesc cerintelor lor, dar nu doar aspectul estetic este important, mai ales in ceea ce priveste gecile de iarna.

Este de preferat ca gecile si jachetele de iarna sa fie, in primul rand, calduroase si lejere, sa permita miscari libere fara sa ingreuneze, cand deja avem multe alte tinute pe dedesubt, menite sa mentina o temperatura normala a corpului. Cateva modele de jachete, paltoane si geci de iarna gasesti mai jos - musai de urmarit ofertele de Black Friday 2018 - va fi mai usor daca adaugi produsele in wishlist:

👉 Trenciuri si paltoane din lana

👉 Geci de iarna imblanite si colorate

👉 Geaca lunga parka pentru iarna

👉 Geci scurte tip pufa pentru barbati