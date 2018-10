O fetita o sa fie intotdeauna incantata de o papusa. Eu, personal, abia astept sa am cu cine sa ma joc din nou cu papusile, asa ca am pus ochii pe blonduta Nancy cu care sa pornesc intr-o aventura la schi. Dar nici aici nu se impun limite pentru ca poti alege dintr-o multime de modele de papusi - ce crezi ca i-ar placea mai mult micutei strengare?

Pentru baieti, dar si pentru fetite, de ce nu, am gasit un set de 4 creioane 3D. 3D? Da, ai citit bine. Acestea contin un plastic topit care se intareste prin lumina UV a lanternei si permite sculptarea in detaliu a diferitelor obiecte. Un motiv in plus sa petreceti timp impreuna si de a va minuna de tot ce are mai interesant de oferit acest prezent cu gadgeturi cat mai interesante.

