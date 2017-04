foto: coka, Shutterstock

Corpul tau este mai mult decat ceea ce vezi. Partea sa invizibila cu ochiul liber, cea care iti asigura sanatatea si vitalitatea este guvernata de chakre. Acestea sunt roti energetice care difuzeaza energia fortei de viata, un punct de aliniere in organism. Textele sacre hinduse ne spun ca exista mai multe mii de puncte chakra in fiecare dintre corpurile noastre. Cele mai importante sunt cele sapte, situate de-a lungul coloanei vertebrale pana deasupra capului.

Un corp sanatos are nevoie de chakre in perfecta stare

Prin aceste puncte principale, corpul poate primi si transmite energie la si de la mediul inconjurator, inclusiv de la persoane. Chakrele influenteaza toate activitatile noastre fie ele spirituale, mistice, emotionale, intelectuale, corporale si psihologice.

Chakrele sunt in miscare perpetua, indiferent daca dormim sau suntem in stare de veghe. O activitate continua influenteaza procesele glandulare, tulburarile fizice, structura si aspectul, precum si actiunile si faptele noastre. Atunci cand una sau mai multe dintre chakre nu functioneaza cum trebuie, apare un dezechilibru care se poate manifesta in diverse aspecte ale vietii noastre. Majoritatea bolilor sunt legate de chakrele noastre.

In general vorbind, emotiile reprimate sau ascunse sub pres, traumele suferite in copilarie si gandurile negative reprezninta una dintre principalele cauze ale dezechilibrului chakrelor.

Un corp sanatos are nevoie de chakre in perfecta stare de functionare si echilibrate. Prin utilizarea unor tehnici precum terapia de culoare, cristaloterapia, aromaterapia sau vindecarea cu energie Reiki putem influenta direct chakrele. Yoga si exercitiile de respiratia sunt de asemeneaa benefice.

Alimentatia este, de asemenea, importanta. Chakra radacina se hraneste cu alimente bogate in proteine, condimente si legume de tip radacina. Nucile, vanilia, scortisoara, fructele dulci si semintele, cum ar fi chimenul si susanul hranesc chakra sacrala, responsabila cu energia sexuala si creativitatea. Painelw, cerealele, pastele, iaurtul, produsele lactate, mentolate si picante hranesc chakra plexului solar, care sporeste iubirea si increderea in sine.

Legumele cu frunze verzi si ceaiul verde hranesc chakra inimii. Chakra gatului beneficiaza de pe urma sucurilor de fructe si a apei, precum si fructelor de tip piersici si mere.

Consolidarea claritatii vederii si a chakrei celui de-al treilea ochi fruntii in a treia noastra se realizeaza mancand struguri si afine.

Chakra coroanei, care este centrul nostru spiritual si emotional, are nevoie de detoxifiere. Postul dar si inhalarea anumitor ierburi pot ajuta.

Atunci cand chakrele noastre sunt echilibrate, viata noastra este armonioasa pe toate planurile.

foto prima pagina: Stellar Gems, Shutterstock