Campania Revolutia Preturilor de la eMAG, unul dintre cele mai mari evenimente de reduceri de dupa Black Friday, a inceput de astazi, 20 iunie, la ora 6:45, cu promotii imbatabile la telefoane, televizoare, produse pentru casa si gradina si multe altele. Insa, te poti bucura de cele mai bune reduceri inclusiv la produse cosmetice si de ingrijire personala, de coafat si de infrumusetare, chiar si produse de ingrijire pentru el. Oferta este valabila pana vineri, 23 iunie, ora 1:00 am si se actualizeaza periodic.

Am selectat 7 produse de ingrijire personala cu reduceri substantiale acum in oferta eMAG. Sunt din categoria aparatelor de infrumusetare pe care orice femeie ar trebui sa le aiba, pentru ca in fiecare zi sa se bucure de ea insasi, de atuurile sale si de viata, asa cum e ea. Pentru ca nu mereu avem timpul necesar pentru a merge la salon. Ei bine, acum e o sansa foarte buna sa faci economii si sa iti iei la pret foarte mic produsele de ingrijire personala de care vei fi incantata. Ne-am gandit insa si la ei si am oferit o sugestie buna si pentru ingrijirea barbatilor vara.

Oferta eMAG: Epilator BaByliss IPL Homelight G933E cu 100.000 impulsuri

In ultima vreme, in privinta epilatoarelor de ultima generatie sunt de urmarit cu atentie oferte la epilatoare IPL – cu lumina pulsata intens, care, in timp, promit o epilare definitiva. De exemplu, aici se incadreaza epilatorul cu lumina pulsata Babyliss IPL Homelight G933E cu 100.000 impulsuri, care promite cu pana la 90% mai putin par, fara durere.

Acum, epilatorul cu lumina pulsata Babyliss IPL Homelight G933E, este disponibil la un pret foarte bun, cu 58% mai mic (verifica oferta de pret actuala).

Reduceri eMAG: Epilator Braun Silk-epil 9961 Wet & Dry, Sistem exfoliere, 40 Pensete, Acumulator, 6 Accesorii, 2 Viteze

Tot acum, gasesti in oferta eMAG epilatorul Braun Silk-epil 9961 care te va face sa te simti ca dupa o sedinta la spa. Acesta are capete avansate de epilare, e asemanator unui epilator „clasic”, insa ofera posibilitatea de epilare inclusiv sub apa, la dus.

Acest epilator este prevazut cu acumulator, prin intermediul caruia poate fi incarcat, si, foarte important: vine cu 6 accesorii, printre care 2 perii foarte utile pentru exfolierea pielii si cu efect de reducere a problemei foliculitei. Acum epilatorul Braun Silk-epil 9961 este disponibil la reducere la eMAG, la un pret cu 47% mai mic (vezi oferta actuala).

Epilator IPL Babyliss IPL Homelight G933E in oferta eMAG Epilatorul Braun Silk-epil 9961 la reducere eMAG

Revolutia Preturilor eMAG: ondulator automat BaByliss Curl Secret C900E, ceramica, Auto-Curl, 2 trepte temperatura

Unul dintre cele mai cautate tipuri de ondulatoare de ultima generatie, ondulatorul automat BaByliss Curl Secret C900E creeaza bucle perfecte in doar cateva minute. In plus, aparatul beneficiaza de acoperire ceramica pentru un efect de netezire al parului si un aspect sanatos si stralucitor.

Acest aparat ondulator automat de ultima generatie BaByliss Curl Secret C900E poate fi achizitionat la un super pret in cele trei zile de reducere eMAG (urmareste oferta actualizata in timp real).

Oferta eMAG: Periuta de dinti electrica Oral-B Genius 9000, 6 programe, 4 capete, Bluetooth, Trusa calatorie cu suport smartphone

Despre faptul ca o periuta electrica nu mai e de mult o noutate, ci chiar un must, stii deja. Insa acum oferta eMAG la periute de dinti electrice e de nerefuzat: gasesti pachete promotionale cu periute electrice cu multiple programe de curatare, tehnologii avansate, alaturi de numeroase obiecte utile pentru ingrijirea dentara. Cum e acest pachet promo cu periuta de dinti electrica Oral-B Genius 9000 de 6 programe si 4 capete diferite pentru curatare avansata, la 44% reducere (verifica oferta de pret actuala).

In plus, aceasta periuta de dinti electrica este perfecta pentru kitul de vacanta, intrucat vine cu o trusa de calatorie si un suport pentru smartphone.

Vezi oferta eMAG la ondulator automat BaByliss Curl Secret C900E

Pachet promo cu periuta de dinti electrica Oral-B Genius 9000

Promotie eMAG: Cantar cu analizator corporal E-Boda CEP2011, 5 functii, 10 memorii, din sticla

Ce-i dieta fara cel mai bun aliat, cantarul? Daca mai vine si cu analizator corporal cu afisare masa corporala si masa osoasa, procent grasime in corp, procent hidratare, afisare calorii, esti cea mai castigata! Mai ales daca mai e si sub 50 lei, precum acest cantar cu 5 functii si 10 memorii E-Boda CEP2011, din sticla (vezi pretul actual pentru acest cantar corporal avansat).

Oferta eMAG: aparat de ras mini Remington R95, 2 Capete rotative, cu acumulator

E vremea vacantelor si e timpul sa te gandesti si la el. Acum ai ocazia sa ii iei un aparat de ras mini, perfect pentru calatorii, cu capete rotative si cu incarcare prin acumulator, precum acest Remington R95, la un pret la reducere in jur de 65 lei (vezi pretul actualizat in timp real). Va fi incantat cu siguranta, iar pentru tine va fi o modalitate de a-i face un cadou la un pret foarte convenabil.

Cantar cu analizator corporal E-Boda CEP2011 Aparat de ras mini pentru el Remington R95

Reduceri eMAG: lotiune micelara Bioderma Sensibio H2O 500 ml la un pret super

Vara, tenul e mai sensibil si mai predispus problemelor. Calmeaza-ti pielea cu lotiune micelara si, daca tot ai ocazia, alege un brand de dermatocosmetice bun. Noi iti recomandam Bioderma pentru apa micelara, pentru ca sunt cei care au creat si introdus prima oara pe piata apa micelara.

Vezi oferta eMAG la apa micelara Bioderma Sensibio H2O varianta 500 ml

De exemplu, in promotia actuala, la eMAG, o lotiune micelara Bioderma Sensibio H2O in varianta mare, de 500 ml, e putin peste 50 lei (urmareste oferta de pret in timp real). Aceasta indeparteaza efficient, dar cu blandete, inclusiv machiajul.

Sursa front page photo: captura eMAG