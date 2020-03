20 Fuste plisate pe care le vei adora!

Rochie neagră lungă cu imprimeuri diverse și fustă plisată

Accentuează-ți feminitatea în orice sezon purtând o rochie lungă cu imprimeuri interesante și fustă plisată! Rochia are un format lejer, cu croiul cambrat și cordon fals pentru accentuarea taliei, mâneci lungi, din voal negru, ușor transparente, cu manșetă lată și guler clasic, cu revere. O poți comanda de aici.

Foto by Look Studio via Shutterstock