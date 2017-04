3 modele de perii de indreptat parul inedite

Asteptarea a luat sfarsit: primavara a venit. Asta inseamna nu doar ca ne schimbam garderoba, ci si ca parul, tenul si pielea noastra intra intr-un program de pregatire special. Ce vreau sa spun mai exact?

Vreau sa spun ca este momentul potrivit pentru tratamentele faciale, pentru exfolierea si hidratarea pielii, pentru o tunsoare noua si o ingrijire mai atenta a parului. In lumina naturala a soarelui, tenul si parul nostru sunt mai expuse ca oricand, iar cine sta langa noi are sanse sa vada orice fir deteriorat si orice punct negru de pe fata. Dar noi nu ne dorim ca asta sa se intample, ci vrem sa ramana mici defecte pe care doar noi sa le observam atunci cand ne privim atent in oglinda.

Despre ingrijirea tenului si a corpului o sa vorbim pe viitor, astazi insa mi-am dorit sa scriu despre periile de indreptat parul.

Eu ma declar o persoana obsedata de parul drept, iar asta inseamna ca din sapte dimineti, cinci mi le petrec cu placa pentru indreptat parul in mana. Din nefericire, dupa ce prietenele mi-au laudat parul sanatos in ciuda "tratamentului dur" aplicat (cu placa si vopsit), efectele negative nu au mai intarziat sa apara. Asa se face ca firele arse si despicate au fost din ce in ce mai dese si mai evidente.

Am apelat la mastile de par, la seruri pentru protectie, la uleiuri si toate si-au facut treaba. Cu toate astea, imi doresc nespus de mult sa gasesc o modalitate prin care sa ma bucur de un par sanatos si drept fara a mai folosi in fiecare zi placa.

Stiam de existenta periilor de indreptat parul, insa nu imi picase niciuna in mana ca sa o testez. Pana acum o luna de zile, cand mi-am facut o noua prietena, detinatoare a unei astfel de perii. Mi-a fost greu sa accept ca o simpla perie chiar are puterea de a-mi indrepta parul, dar rezultatele au fost pe placul inimii mele.

Perie Electrica Profesionala Perie cu functie de masaj Perie About Beauty Electric LCD

Asa ca m-am pus imediat pe cautat modele de perii de indreptat parul si abia astept sa primesc comanda. Placa de indreptat parul este combinatia perfecta intre pieptene si placa de indreptat parul obisnuita. Printr-o simpla periere se obtine un par drept, neted si matasos. Am gasit inclusiv o perie cu functie de masaj a scalpului de care as face exces cu siguranta doar ca sa fiu sigura ca imi incep fiecare zi relaxata si cu zambetul pe buze.

Peria pentru indreptat parul emite ioni negativi atunci cand porneste, ajuta la hidratarea si ingrijirea parului, astfel acesta va fi drept si stralucitor.

Ce vreau eu sa tii tu minte, indiferent de aparatele de coafat pe care le folosesti, este sa nu uiti sa aplici de fiecare data produse pentru protectie si hidratare a parului. In felul asta te vei bucura si mai mult de miracolele pe care le face o perie pentru indreptat parul sau un ondulator.

Sursa Foto Front Page: Shutterstock/MilanMarkovic78