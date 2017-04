4 modele de rochii de banchet

Rochia de banchet trebuie sa fie o rochie asemanatoare celor din povestile cu printese. Trebuie sa puna in valoare frumusetea, feminitatea si delicatetea celei care o poarta, dar si mai important sa o faca sa se simta regina balului. Si nu s-ar putea intampla asta daca rochia nu ar face-o sa se simta confortabil in pielea ei si sa radieze de fericire si de buna dispozitie.

Eu m-am oferit sa pornesc in cautarea rochiei perfecte de banchet. Si... chiar am gasit-o. De fapt, am gasit mai mult, iar pe patru dintre ele le gasesti in continuarea materialului.