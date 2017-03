6 obiecte pentru servirea mesei de Paste

Cupe de inghetata

Pentru ca Pastele se sarbatoreste intr-o perioada cu temperaturi ceva mai ridicate, nu este exclus sa se serveasca la masa, ca si desert, inghetata.

Cupele de inghetata cu fete haioase nici macar nu mi-au dat sansa de a le trece cu vederea, astfel ca aproape ca am simtit o forta care m-a impins sa ti le recomand.

Serios, chiar sunt mult prea dragalase incat sa nu le ai si tu in casa. Plus de asta, poti servi in ele si alte deserturi precum sarlota, budinca, ciocolata calda, mousse de ciocolata, etc.

