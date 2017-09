Accesorii utile pentru birou

Ca acasa, ca acasa, insa de pe biroul de la job nu au voie sa lipseasca accesoriile utile, cum ar fi agrafele de birou, post-it-urile, pixurile si markerele. De cum am dat ochii cu setul de markere in forma de ruj nu am putut trece mai departe pana nu le-am salvat ca sa le pun in materialul meu si sa le tin minte pentru ca pe viitor sa mi le achizitionez. Sunt super dragalase si orice fashionista ar trebui sa le aiba, pe birou si in poseta.

Cat despre suportul pentru instrumentele de scris, eu il vad ca pe cel mai util accesoriu de organizare. Daca sunt toate vraiste pe masa de lucru, dar tu in nebunia aia te simti bine, macar pixurile si creioanele sa fie la locul lor, toate la un loc.

Suport pentru pixuri Markere in forma de ruj Agrafe de birou