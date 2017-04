Accesorii, decoratiuni si mobila de balcon - pregateste-ti casa de vara

Pune multe flori in vase de lemn – pe orizontala si pe verticala

Lemnul creeaza impresia de caldura. De viata in natura. Si ce daca ai un bloc in fata sau vecinul de sus da cu aspiratorul cand tu vrei sa motai in soare? Alege lemnul ca element predominant si inconjurata fiind de flori si de lemn, vei crede ca esti la padure. Pune florile si plantele in vase din lemn – ladite, de exemplu – si astfel le poti muta foarte simplu in functie de lumina! Hei, rosiutele acelea au nevoie de soare ca sa poti face salata din ele!

Creste flori si planute – poate iti plac salatele cu ierburi aromatice – si pe pereti! Creeaza un perete verde natural. O bancuta, eventual cu grilaj din lemn pe care sa agati rafturi sau flori direct. Pune-ti o perna mare acolo si gata! Doar respira! Mmmmm-mi-nu-nat!

Vezi ghivece din lemn pentru un look natural