Accesorii pentru Halloween: cum sa te deghizezi cu bani putini

Masti si aripi de inger pentru Halloween

Cel mai si cel mai mult mi-ar placea sa port o masca misterioasa pe care sa o asortez la o rochie neagra din tulle. Mi-as prinde parul in coada de cal si as opta pentru un machiaj smokey eyes cu ruj rosu sau negru, depinde daca as vrea sa fiu un personaj de groaza seducator sau doar infricosator.

Pe locul doi in topul preferintelor se afla aripile de inger. Aici nu iti poti ascunde chipul, dar daca ai o latura ascunsa pe care vrei sa le-o arati celorlalti in seara de Halloween, aripile negre de inger pot exprima multe. Mie cu siguranta mi s-ar potrivi, asa ca imi inchipui outfit-ul complet astfel: rochie neagra scurta in clos, dres sexy cu cruci, aripile de inger si parul lasat liber, tapat si ciufulit. Ochii tristi si tenul palid.

Masca din broderie accesorizata Aripi negre de inger Dres sexy cu model cruce