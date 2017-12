Casute pentru papusi si alte accesorii

Cand vad casutele pentru papusi, aproape ca devin invidioasa. De ce casele in care locuim nu sunt atat de mari si de frumoase, atat de colorate ca ale papusilor? Casutele lor au de toate, mai multe decat avem chiar noi acasa.

Cat am fost mica am tot sperat ca exista o magie care poate sa imi transforme papusa intr-o fiinta umana. Desi ea era cea care se transforma, in imaginatia mea nu existam decat noi doua si prietenii ei, fara familia si prietenii mei, si impreuna ne bucuram de lumea ei colorata si locuim in casuta ei magica. Mergeam cu masina la cumparaturi si ne imbracam doar in haine frumoase, cum au toate papusile, purtam pantofi cu toc, aveam mereu parul aranjat si nu ne lipseau animalutele de companie.

