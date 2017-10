Creeaza-ti o baie vesela! 5 accesorii pentru rasfat zilnic

Am pus de multe ori la indoiala puterea unei bai cu spuma, dar de cate ori am intrat suparata sau ingandurata in cada, am iesit de acolo mai linistita, mai optimista. Asa ca atunci cand m-am mutat singura si mi s-a spus ca trebuie sa aleg culorile pentru gresie si faianta, am stat ceva timp pana am luat o decizie. Aveam nevoie de ceva care sa ma incante in fiecare zi si chiar sa imi schimbe starea de spirit ori de cate ori as fi intrat in baie.

Mi-as fi dorit o baie verde, pentru ca este culoarea mea preferata, dar imi placea atmosfera care se crea intr-o baie albastra, insa nu gaseam nuanta care imi placea. Asa ca am ajuns sa am o baie cu faianta rosie si gresie neagra. Si, vai, cat imi mai place! Nicio secunda nu mi s-a parut prea intunecata si nici prea... plina de pasiune. Este asa cum trebuie sa fie.

Cat despre obiectele si accesoriile pentru baie, le-am ales albe si maro.