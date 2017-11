6 obiecte absolut geniale pentru organizarea spatiului din casa ta

Obiecte pentru organizarea spatiului in baie si bucatarie

Dupa parerea mea, baia si bucataria sunt camerele din casa cu cea mai mare nevoie de aerisire. Baia este oricum mai mica decat celelalte incaperi, daca am mai si depozita o multime de chestii in ea, momentele noastre de relaxare petrecute in ea nu ar mai fi la fel de placute. De aceea avem intotdeauna nevoie de un dulapior sub chiuveta in care sa ascundem detergentul de rufe si alte lucrusoare de care avem nevoie o data pe saptamana.

Un rol foarte important il joaca si suportul pentru periutele si pasta de dinti, pe care il poti gasi in varianta de pus pe perete. Mie una imi surade si ideea de cuier tip scarita pe care o poti pune in baie, pe hol, in camera sau pe balcon.

In bucatarie, pe langa tavile compartimentate pentru tacamuri si suporturile clasice pentru borcanele cu condimente, am gasit si un raft magnetic care lasa loc pe dulap altor obiecte. Il poti depozita pe frigider sau pe orice alta suprafata magnetica, la inaltime.

Raft magnetic Suport pentru periute Cuier tip scarita