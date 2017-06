Jurnalista din mine si-a dorit sa afle si alte detalii, asa ca am rugat-o pe Andreea Dociu sa imi dezvaluie mai multe despre proiectul pe care il are impreuna cu buna sa prietena Giulia Anghelescu, dar si cateva trucuri de infrumusetare si sfaturi de viata.

Te pup, Andreea, si iti multumesc ca ai acceptat invitatia mea. Am aflat ca esti o #badassmom si tare sunt curioasa cum m-as putea pregati si eu pentru acest rol. Ce superputeri ar trebui sa am ca sa devin si eu o #badassmom?

Nu cred ca este vorba de superputeri ci mai degraba de adaptarea noastra la o noua etapa.

In functie de nevoile copilului si deciziile noastre ne depasim conditia si devenim mai maleabile la schimbari. Important e sa nu uiti dupa ce devii mama ca, inainte de toate, esti femeie.

Cum a luat nastere acest proiect pe care il ai impreuna cu Giulia? Inteleg ca pe voi doua va leaga si o frumoasa prietenie.

Acest proiect a luat nastere de putin timp iar cea care l-a initiat a fost Giulia. Intr-adevar ne stim din adolescenta si ne cunoastem bine una pe cealalta. Ea a studiat fenomenul acesta si dupa ce mi-a propus sa incepem vlogul BADASSMOMS ne-am intalnit si am trasat niste directii. Nu dam sfaturi, nu facem parenting, nu judecam pe nimeni. Vorbim strict despre cum ne raportam noi in anumite situatii si ne dorim ca toate mamicile sa prinda curaj si sa devina din nou ELE, cele de dinainte de copii.

Copilul are nevoie de o prezenta relaxata in preajma lui iar aceasta relaxare vine din interiorul nostru. Suntem bine noi cu noi, putem oferi dragoste neconditionat cu zambetul pe buze.

Ti-e dor de muzica? Ti-e dor de televiziune?

Mi-e dor de teatru si de tot ceea ce are legatura cu actoria.In acest an mi-am propus sa devin iar o prezenta constanta in acest domeniu si sper sa imi duc la bun sfarsit acest plan.

Cum era Andreea Perju la 18 ani si cum este Andreea Dociu la 32 de ani?

Andreea de la 18 ani era adolescenta si fara prea multe responsabilitati, Andreea de acum este femeie, mama a doua fetite si sotie. Are un business infloritor si in curs de dezvoltare, nu mai simte nevoia sa multumeasca pe toata lumea si a invatat sa se accepte pe ea si cu bune si cu rele.

Ce ti-ar fi placut sa fi stiut la varsta aceea? Legat de viata, legat de oameni.. legat de tine.

Mi-ar fi placut sa stiu la 18 ani ca nu toate relatiile trebuie sa fie perfecte, ca daca un om nu te place nu e un capat de tara, ca oamenii reactioneaza intr-un anume fel datorita bagajului lor de intamplari si ca nu sunt eu responsabila pentru alegerile sau comportamentul cuiva.

Mi-ar fi placut sa am incredere in mine si sa pot sa acord oamenilor de langa mine libertatea de a decide fara sa ma simt nedreptatita in vreun fel.

Esti o femeie frumoasa, nu pot sa trec cu vederea acest aspect. Cine se ocupa de imaginea ta?

Multumesc pentru acest compliment. Deocamdata se ocupa gena (n.r.: rade). Nu imi fac inca tot felul de tratamente cosmetice, abia am inceput sa ma dau cu crema de fata dimineata. Nu ma machiez zilnic si imi las fata sa respire, poate ca si acesta este unul dintre motive.

Si parul.. ce ai simtit cand ai renuntat la acele cosite lungi? Imi place, totusi, noua ta coafura si se vede ca ai un par sanatos, stralucitor. Cum il intretii?

Dupa ce am nascut-o pe Ada ma simteam fada si aveam impresia ca nu mai am personalitate. Atunci a intrat Monica Nemesu in viata mea si de aici toate aceste schimbari care m-au ajutat sa ma regasesc si sa ma simt bine din nou in pielea mea.

Folosesc gama K-Pak de la Joico, sampon si balsam, si merg la Monica frecvent ca sa aiba grija de mine. Monis Line este unul dintre locurile in care imi incarc bateriile.