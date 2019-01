Ce apă cu vitamine m-a determinat să încerc și varianta aceasta de hidratare

Văzusem tot mai mult în cafenele apa cu vitamine Vitamin Well și apărea în din ce în ce mai multe variante de arome: de la căpșuni la lime și rubarbă sau chiar soc. Până într-o zi când am primit două sticle în ediție limitată cu semnătura și recomandarea lui Zlatan Ibrahimovic – varianta Vitamin Well Upgrade. Am zis: ia uite măi, dacă zice băiatul acesta, hai, fie, s-o încerc și pe asta!

Și mi-a plăcut! Apoi am aflat că e disponibilă în mai multe variante și are conținut scăzut în calorii, fiind dezvoltată de specialiști în nutriție și metabolism. E doar cu apă de izvor concepută + zahăr obținut doar din fructe, la care se adaugă vitamine, minerale și extracte din plante și fructe.

Apa cu vitamine Vitamin Well e disponibilă în 5 variante super bune și gustoase:

Upgrade cu lămâie și cactus , cu vitamina B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și cu magneziu și vitamina D care ajută la funcția normală a musculaturii.

, cu vitamina B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și cu magneziu și vitamina D care ajută la funcția normală a musculaturii. Reload cu lămâie și lime și cu magneziu și zinc, pentru echilibrul electrolitic. Are și biotină și vitamina B12, care ajută la funcționarea unui metabolism normal și la obținerea unui randament energetic ridicat. Mai are și vitamina D.

și cu magneziu și zinc, pentru echilibrul electrolitic. Are și biotină și vitamina B12, care ajută la funcționarea unui metabolism normal și la obținerea unui randament energetic ridicat. Mai are și vitamina D. Hydrate cu căpșuni și rubarbă – utilă în refacerea nivelului de fluide pierdute în urma unui efort fizic mai intens. Are și vitaminele C, B12 și acid pantotenic care contribuie la reducerea surmenajului și a oboselii, iar biotina, niacina și zincul sunt utile pentru menținerea sănătății normale a pielii.

– utilă în refacerea nivelului de fluide pierdute în urma unui efort fizic mai intens. Are și vitaminele C, B12 și acid pantotenic care contribuie la reducerea surmenajului și a oboselii, iar biotina, niacina și zincul sunt utile pentru menținerea sănătății normale a pielii. Everyday are aromă de mere verzi și 7 vitamine + 3 minerale, niacină, acid pantotenic, vitamina B12 și biotină, plus magneziu, cu beneficiile menționate deja mai sus pentru fiecare.

și 7 vitamine + 3 minerale, niacină, acid pantotenic, vitamina B12 și biotină, plus magneziu, cu beneficiile menționate deja mai sus pentru fiecare. Defence e cu lămâie și soc + vitamine (D3, E, C, acid folic, B12), minerale (zinc) și extract de ceai verde

+ vitamine (D3, E, C, acid folic, B12), minerale (zinc) și extract de ceai verde Antioxidant e un produs unic în rândul apelor cu vitamine din România. Are aromă de piersici, extract de ceai verde, soc, rodie și strugure, conține vitaminele C și E, cu rol antioxidant, plus mineralele seleniu, mangan, cupru și zinc, care contribuie la protejarea celulelor de stresul oxidativ.

Apa vitaminizată Vitamin Well e produsă în Suedia și de anul trecut e disponibilă și în România în gamele de mai sus.

Eu am avut o experiență reconfortantă și foarte plăcută mai ales cu Vitamin Well din gama Everyday cu mere verzi, după o enterocolită nasoală. M-a ajutat foarte mult, căci mă deshidratasem rău de tot și nu mai puteam mânca, așa că vitaminele din apa aceasta m-au ajutat să mă pun înapoi pe picioare. Uite de aceea prefer eu, înainte de orice, Vitamin Well!

Voi ce ape cu vitamine beți? Ați simțit vreodată vreo îmbunătățire la nivel de organism după ce ați băut-o?

În ultima vreme, am citit mai multe argumente de natură medicală care contraziceau beneficiile apei cu vitamine menționate mai sus. Sau spuneau că nu sunt suficiente ca să considerăm apa cu vitamine o băutură sănătoasă. Ori că are și alte hibe mai grave care le anulează pe acestea.

Well, Vitamin Well mi-a dărâmat miturile și chestiile negative citite despre apa cu vitamine până acum. Asta pentru că nu e creată precum apele cu vitamine de la alte branduri.

Ei, uite încă un motiv în plus ca să mergi la sală mai des anul acesta! :)