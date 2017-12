Aranjamente florale de Craciun pentru oferit cadouri speciale

Face bine sa te inconjori de flori si de plante. Face bine la sanatatea fizica, psihica si sufleteasca, indiferent ca alegi sa iti umpli casa cu plante verzi sau cu flori multicolore. Si nu doar acasa e bine sa pastrezi flori in ghiveci, ci si la locul de munca, acolo unde stresul este mai mare si ai nevoie in permanenta de ceva care sa te relaxeze.

Ziceam intr-un material anterior ca o metoda de relaxare si in acelasi timp o idee inspirata de cadou o reprezinta decoratiunile si papusile cu lavanda, astazi vreau sa adaug in aceeasi categorie aranjamentele florale. Pline de culoare si de mireasma, aceste aranjamente sunt pe placul oricarei femei.Poti sa le faci cadou colegelor de birou, prietenelor, mamei si bunicii, dar si celor la care mergi in vizita fara sa cunosti prea multe detalii despre ele.