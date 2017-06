Baterii externe cu autonomie mare pentru zile de vara fara griji

Tipuri de baterii externe cu autonomie mare

Nu prea stiu eu multe despre bateriile externe, dar m-am interesat si am aflat ca trebuie sa aiba autonomie mare. Cu cat autonomia este mai mare, cu atat telefonul se incarca mai repede si iti permite sa incarci simultan doua dispozitive.

Cu o baterie externa poti incarca de la telefoane mobile la tablete, smartwatch-uri si alte dispozitive care dispun de port micro USB sau Lightning.

Baterie externa Celly 6000mAh Baterie externa Mophie 6000mAh

XIAOMI Power Bank 10000mAh este un acumulator extern care ofera un grad ridicat de autonomie dispozitivelor inteligente. Are carcasa de aluminiu si dispune de un port USB si un port micro-USB.

Bateria externa Mophie Powerstation Plus Mini iti permite sa incarci simultan doua dispozitive. Aceasta are o capacitate de 6000mAh si ofera putere suplimentara pentru smartphone-uri, tablete, smartwatch-uri, etc.

Echipata cu port USB dublu, bateria Celly are o capacitate de 6000 mAh si ofera un curent de incarcare de 2.1A. Poate fi folosita pentru a incarca tablete, MP3 playere, GPS, seturi de casti Bluetooth si difuzoare.

Acumulatorul extern ASUS Zen Power Pro, 10050 mAh, dispune de o tehnologie PowerSafe ce controleaza temperatura, tensiunea de intrare si de iesire, asigurand siguranta maxima in timpul procesului de incarcare. Are o putere de incarcare ultra-rapida, suport Qualcomm® Quick Charge 2.0 (port 1).

Acumulator extern Asos 10050 mAh Baterie externa Xiaomi 10000 mAh