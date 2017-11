Magazine cu haine de firma pentru barbati

Barbatii pun mai mult pret pe eticheta unui articol vestimentar decat femeile, sau cel putin asta am observat eu la barbatii pe care ii cunosc. Prin urmare, patru dintre magazinele care au in stoc haine de firma pentru barbati si s-au inschis in campania Black Friday 2017 sunt Answear, FashionDays, Zoot si BrandCircus.

Answear pune la dispozitia barbatilor haine casual si elegante ce poarta etichetele unora dintre cele mai mari branduri, printre care: Tommy Hilfiger, G-Star Raw, Pepe Jeans, Diesel, Mango Man, Gino Rossi, Levi's, Lee Cooper, Marc O'Polo, Calvin Klein Jeans, Guess, Scotch & Soda, Hugo Boss, Adidas si Nike.

Categorii imbracaminte pentru barbatii de toate varstele:

bluze si camasi

tricouri si pulovere

geci si paltoane

jeansi, pantaloni si pantaloni scurti

sacouri si costume

lenjerie intima

Palton negru Medicine Jeans albastri Medicine Jacheta Produkt by Jack&Jones

FashionDays, destinatia de fashion #1 in Europa Centrala si de Est, ii ajuta pe barbati sa se imbrace atunci cand ies la o distractie in oras, cand merg la birou, la reuniunile de familie sau cand au intalnire cu femeia visurilor, indiferent de anotimp. Pe lista cu branduri se regasesc: Adidas, Andy Warhol by Pepe Jeans, BENCH, Big Star, Calvin Klein, Champion, Diesel, Cavalli, Timberland, Lacoste, Mustang, etc.

