Reducerile de urmarit de Black Friday in cele mai mari magazine online!

Black Friday la Answear: reduceri la haine de firma

Ne plac hainele de firma, iar Black Friday este momentul potrivit sa ni le achizitionam la preturi accesibile pentru toate buzunarele. Answear este unul dintre magazinele cu peste 300 de branduri de haine, incaltaminte si accesorii, precum Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Diesel, US Polo, Guess, Trussardi, Calvin Klein sau Michael Kors, DKNY si New Balance, The North Face, Vespa, Camper, SH by Silvian Heach si Heidi Klum.

De Black Friday, Answear isi rasplateste clientii fideli cu reduceri de pana la 70% la toate produsele. Fie ca vrei sa iti reimprospatezi garderoba, sa iti schimbi stilul vestimentar sau sa cumperi cadouri de sarbatori pentru cei dragi, asta este unul dintre magazinele pe care trebuie sa le ai in vedere in perioada 17-19 noiembrie 2017.

Pulover pufos cu umerii goi Geaca de iarna imblanita cu gluga

Sursa Foto Front Page: Shutterstock/By Andrey_Popov